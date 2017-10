Plataforma de Afectados de Hepatitis C de Valladolid se disuelve tras lograr que todos los enfermos reciban tratamiento

También retirará la denuncia interpuesta contra la Junta

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Valladolid ha anunciado su intención de disolverse después de haber logrado su objetivo de que todos los enfermos reciban el tratamiento que permite su cura.

No obstante, ha advertido de que "aún quedan cosas por hacer", sobre todo en materia de identificación de los enfermos de hepatitis C que "todavía no saben que lo son", sobre lo cual ha invitado a todos aquellos susceptibles de serlo de acudir al médico "sin miedo" porque "ahora curarse es tan fácil como tomar unas pastillas".