El incendio que ha quedado extinguido este lunes en el entorno de Cala Rajá, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) ha devorado unas 30 hectáreas de matorral, según los cálculos provisionales que maneja la brigada de investigación incendios forestales (BIIF) del Plan Infoca, donde mantienen abierta la investigación sobre el origen del siniestro.

No obstante, desde el Consistorio esperan que la zona "se regenere" en pocos años, ya que se trataba de un área con predominio del monte bajo y palmitos. Igualmente, creen que la situación derivada del incendio no influirá en el plano turístico, ya que se trataba de una zona de montaña no transitada en su zona más amplia.