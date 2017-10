El Parlamento pide al Gobierno concretar plazos de ayudas a Erasmus por retrasos detectados por el Tribunal de Cuentas

El PP rechaza otras medidas adicionales reclamadas por PSOE y Unidos Podemos

Sobre el procedimiento de devolución y el reintegro de las ayudas, el informe resalta que, con carácter general, las entidades colaboradoras no efectuaron las devoluciones de las cantidades no aplicadas a su finalidad hasta que no fueron reclamadas por el Ministerio de Educación, a pesar de que conocían los procedimientos.