El Papa reitera su deseo de plena comunión entre católicos y metodistas

El Papa ha reiterado su deseo de plena comunión entre católicos y metodistas tras abordar la necesidad de un "diálogo verdadero" sin "fingimientos", al tiempo que ha instado a ambos a recomponer "una unidad que no es uniformidad sino comunión".

En este sentido, ha afirmado que no se puede "crecer en la santidad sin crecer en una comunión mayor" mientras que ha señalado que la "reconciliación" será un regalo no solo para las comunidades cristianas "sino para el mundo entero". "No podemos hablar de oración y caridad si, juntos, no rezamos y no trabajamos para la reconciliación y plena comunión entre nosotros", ha agregado.