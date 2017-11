El Papa alerta de las "colonizaciones ideológicas" que adoctrinan a los jóvenes imponiendo un sistema educativo

El Papa ha reflexionado sobre la "colonizaciones ideológicas" que suprimen la libertad, borran la memoria y adoctrinan a los jóvenes imponiendo un sistema educativo, durante la homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta.

En este sentido, ha explica que se quita la libertad, se deshace la historia, la memoria del pueblo y se impone un sistema educativo a los jóvenes. "Todos, todos hacen así. Todas, todas hacen así. Incluso con guantes blancos, algunos, no sé, un país, una nación, pide un préstamo, 'no, yo te doy, pero tú, en las escuelas, debes enseñar esto, esto, esto', y te indican los libros; libros que borran todo lo que Dios ha creado y cómo lo ha creado. Borran las diferencias, borran la historia: a partir de hoy se comienza a pensar así. El que no piensa así, es dejado de lado, e incluso perseguido", ha dicho.