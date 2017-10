'El reto de Pablo' recauda 31.806 euros para la investigación del neuroblastoma, tras recorrer 654 kilómetros

Tras 51 horas y 654 kilómetros en bicicleta Jose Luis López, padre de Pablo, un paciente con neuroblastoma, ha conseguido finalizar 'El reto de Pablo' recaudando 31.806 euros, que se destinarán a la Asociación Nen, dedicada a la financiación de proyectos de investigación y estudios sobre este tipo de cáncer.

"Solía salir en bicicleta de montaña y participar en carreras los fines de semana, en las que me acompañaban y animaban mi mujer y mis hijos. Al iniciar el tratamiento de Pablo dejé de hacerlo. Un día Pablo me preguntó el porqué y fue en ese momento cuando me planteé hacer el reto", explica Jose Luis.