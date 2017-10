El PSOE pedirá explicaciones el miércoles al Gobierno en el Congreso por la "grave" situación forestal

El PSOE pedirá explicaciones al Gobierno el próximo miércoles en Pleno del Congreso acerca de las políticas de prevención de incendios forestales y sobre las medidas que pretende poner en marcha para evitar en el futuro situaciones como las vividas la pasada semana en Galicia, Asturias y Castilla y León.

A su juicio, esta situación se debe a que, actualmente, "no basta con combatir los incendios únicamente con medios de extinción" que, a su juicio, "no son del todo necesarios". "Debemos adaptar la prevención y la lucha contra los incendios a la realidad actual y ello exige un cambio e estrategia", advierte el PSOE en su iniciativa.

Así, le reprochó que no hubiera "medidas suficientes, al menos, para minimizar", los posible daños y, en este sentido, recordó que el departamento de Tejerina ha reducido en un 23 por ciento sus presupuestos de 2017, con respecto al año anterior y que en 2016 no se ejecutó el 66 por ciento de los mismos. "Inversión sin planificación no sirve de nada", ha concluido Cancela.