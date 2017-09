El PSOE acusa al Gobierno de "prescindir" del Observatorio de Salud de la Mujer y pide a Sanidad que lo "reconstruya"

La diputada Ángeles Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, ha lamentado que el Gobierno haya "prescindido" del Observatorio de Salud de la Mujer y, por ese motivo, ha pedido a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que lo "reconstruya".

La diputada socialista, por su parte, ha denunciado que la mujer se enfrenta a situaciones que "tienen consecuencias perniciosas" para su salud, mientras que el "ministerio no las estudia, no las investiga y por su puesto no lo corrige".