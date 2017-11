PP, PSOE y Cs acuerdan que todas las medidas del pacto educativo deban tener apoyo de al menos tres partidos grandes

Imponen que cada propuesta cuente con un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara, mientras que Podemos quería sólo mayoría simple

La presidenta de la Comisión de Educación, la diputada del PP Teófila Martínez, ha señalado que en una materia como Educación, en la que "toda la sociedad española espera que haya un pacto" no se puede hablar de sacar una medida con un apoyo del 50 por ciento. "Para eso no hace falta consenso, vale sólo con ir a votar a la Cámara", ha indicado a los medios a su salida de la segunda reunión de la subcomisión creada para elaborar este documento.

Aún así, las tres portavoces han dejado claro a los medios que esta votación sólo se producirá siempre que se trate un punto en el que los partidos no coincidan. Es decir, confían en que haya algunas medidas no necesiten negociación. Además, aquellas que no consigan el apoyo de los dos tercios de la Cámara no entrarán en el documento, pero podrán ser presentadas como votos particulares.