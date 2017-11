ONU Mujeres reúne testimonios de víctimas y supervivientes de la violencia de género para concienciar y empoderar

Comienza la campaña '16 Días de activismo contra la violencia de género', que sufren un tercio de mujeres y niñas

En Georgia, el Grupo Adjara --que se ocupa de facilitar la inserción laboral de víctimas de la violencia-- ha logrado que Lika Goguadze regresara este año a su trabajo por primera vez desde que hace cuatro años se divorció, dejando atrás a su marido maltratador. "No he trabajado desde que me casé; mi marido me prohibía trabajar... Sin empleo, lo habría tenido muy difícil", denuncia. Una de cada 11 mujeres de Georgia ha sufrido violencia doméstica. Debido a su dependencia económica, muchas de ellas no pueden poner fin a las relaciones en las que sufren maltrato.