Nuevas pistas de la ‘mujer de púrpura’ en el caso de la desaparición de Madeleine

Un testigo la vio de pie junto a una farola justo fuera del apartamento a las 8 de la noche. Otra persona la vio en el mismo sitio media hora más tarde. El marido de la Sra. Todorov, Stefan , de 50 años, estaba trabajando en el bar de tapas del 'Ocean Club' donde los McCann y sus siete amigos estaban cenando cuando Madeleine fue secuestrada. La pareja tuvo que dar declaraciones a la policía cinco días después de la desaparición de la pequeña. Ambos negaron tener conocimiento del caso y no han vuelto a hablar durante más de una década.

Jenny Murat, de 79 años, cuyo hijo Robert fue el primer sospechoso oficial, pero que fue formalmente libre de sospechas en 2008, contó cómo vio a a una mujer fuera del apartamento en Praia da Luz: "A la mañana siguiente, nos enteramos de que una pequeña niña había desaparecido , y le dije a la policía que había visto a una mujer en el exterior. Iba vestida de color púrpura y me pareció raro. No la reconocí y no tengo ni idea de quién es, pero parece un poco sospechosa".