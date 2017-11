El director de los Notarios "implora" al Congreso que "regule" la filiación de los nacidos por gestación subrogada

El director General de Registros y Notariado, Javier Gómez Gálligo, ha pedido este martes a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que de una vez por todas, regule la inscripción en los consulados de los nacidos mediante gestación subrogada en terceros países por encargo de ciudadanos españoles.

"Asumo la bronca pero les pido e imploro que regulen esta cuestión. Si no tenemos muchas veces todos los datos es porque no está suficientemente regulado. Asumiendo mi parte de responsabilidad, les digo que lleguen a una regulación de estas materias", ha reiterado.

"Es en ese control incidental de esa certificación donde se realizan labores de investigación en base exclusivamente a nuestras instrucciones y careciendo de ninguna regulación legal, y logran averiguar que detrás de eso hay una maternidad subrogada que no cumple las garantías. Encima que están haciendo un trabajo sin demasiado respaldo legal, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner orden en esta materia y no tirarnos los trastos los unos a los otros", ha argumentado.

En la misma línea, ha incidido en que "se está haciendo una labor que no se puede censurar" porque en los registros "están haciendo mucho más de lo que les corresponde" ya que no cuentan con una regulación y el objetivo es "poner freno a una maternidad subrogada sin consentimiento".

Sobre este asunto, se ha referido a las particularidades de cada país para incidir precisamente en esa necesidad de una regulación exhaustiva que fije cómo se debe actuar en cada caso. "No admitimos de países donde está claro que no hay consentimiento, donde no se conoce la edad de la madre ni en definitiva, hay garantías suficientes", ha asegurado, para matizar no obstante, que a falta de regulación se trata de algo "un poco intuitivo".