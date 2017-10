Niñas contra el matrimonio infantil: "En algunos poblados, la vida de una niña vale una caja de cervezas"

El matrimonio infantil ha sido prohibido este año en Malawi y Guatemala, con la ayuda de las activistas y organizaciones que han impulsado las reformas legales necesarias para acabar con una lacra que en algunas poblaciones constituía una tradición y, en otras, un negocio para las familias.

Según ha explicado, pese a que la ley prohíbe desde este año el matrimonio infantil (se prohibió en 2015 pero hasta este año no se ha modificado la excepción que lo permitía por decisión judicial) sigue habiendo un problema de desconocimiento de los derechos tanto por parte de las familias como de las propias niñas.

"La familias no saben exactamente qué es lo que están haciendo y la niña no sabe que puede defenderse porque tampoco sabe que exista algo que la defienda", asegura.

Además, allí donde sí existe esta información (sobre todo en las ciudades) en muchos casos sigue habiendo adolescentes de 15, 16 y 17 años que quedan embarazadas y no terminan sus estudios, o bien matrimonios no oficiales con menores que, aunque esperan hasta los 18 años para casarse, en la práctica las consecuencias son "igualmente terribles", según la organización, porque "se ven forzadas a dejar la escuela y se quedan embarazadas" antes de poder desarrollarse plenamente.

"Ahí sí tienen la información y todo, pero si se hace un cambio o no depende de ellos. Nosotros les damos la información pero ellos deciden hacerlo o ignorarlo", explica sobre su trabajo en la organización.

"A veces los padres lo hacen a cambio de algo o por recursos económicos, porque no tienen el dinero para alimentarlos a todos. A veces la niña es como un negocio", lamenta, aunque reconoce que, con la nueva ley, ya no ha vuelto a haber casos de matrimonio infantil en su entorno.

Aún así, señala que en muchos casos la abolición del matrimonio infantil no basta para garantizar que las niñas prosiguen sus estudios y llegan a desarrollar una carrera profesional, debido a que en bastantes familias "faltan recursos" para llevar a sus hijos a la escuela.

No obstante, tras la aprobación de la ley queda llevar a cabo un trabajo para que se aplique en todo el territorio de manera efectiva, según explican desde Plan Internacional, algo que requiere un trabajo de concienciación en el que participan también mujeres y niñas, entre las que figura Josephine, de 16 años:

Según explican desde Plan International, el principal problema es que la educación primaria sí que está garantizada y todos los niños y niñas la hacen, pero hay un problema en el salto a la secundaria. Ahí las niñas se descuelgan, porque les viene la menstruación y en algunos casos sus comunidades entienden que ya están en la edad para casarse, cuando "en realidad no están preparadas, son solo niñas".

Ezelina explica que su motivación para dedicarse a la promoción de los derechos de la mujer fue el ejemplo de su madre (vive sola con ella) y cuenta que se dio cuenta de que "si no hubiera sido educada y no hubiera tenido la oportunidad de conseguir un trabajo" su situación sería muy distinta, una suerte que no han tenido otras niñas.