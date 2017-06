Muere el conductor de un camión tras ser aplastado por la carga del vehículo al sur de Madrid

Un varón de unos 55 años ha muerto este viernes por la noche al ser aplastado por la carga del camión que conducía en la carretera M-50 de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad.

Cuando han llegado los efectivos, han comprobado que en la cabina del camión no había nadie, por lo que han realizado un rastreo por el perímetro. No obstante, al no encontrar a nadie, han considerado la posibilidad de que el conductor estuviera debajo de la carga.