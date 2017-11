Montserrat espera que la pérdida de la EMA sea el "último daño" del independentismo a España

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tiene la esperanza de que la pérdida de la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), "sea el último daño que hace el independentismo a Cataluña y al resto de España".

"Lo cierto es que el independentismo es un movimiento que no solo existe en España, también de otras partes de Europa. Es un movimiento que va contra Europa, que rompe con Europa y la agencia europea es una agencia del proyecto común", ha añadido Montserrat, quien ha asistido a un desayuno informativo celebrado en Madrid.

En el mismo sentido, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha recordado que "cualquier empresa, cualquier agencia y cualquier organización lo que busca es una cierta estabilidad. Es obvio que el proceso independentista no era la mejor tarjeta de presentación para este tipo de agencia".

"Se ha hecho un enorme esfuerzo pero se estaba remando contracorriente. No tiene mucho sentido ver que las empresas que están se van, y pensar que las agencias que están fuera van a venir", ha señalado el exministro.

No obstante, cree que "la inestabilidad política no ha sido para nada útil", pero considera que no es el único problema que ha pesado en la votación. "España ya tenía otras agencias y hay alianzas difíciles de explicar. Si Barcelona hubiese pasado a la segunda ronda, habría ganado", ha añadido.