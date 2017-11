Montserrat dice que perder la EMA es uno de los "daños directos" del independentismo en Cataluña

Jorge Toledo: "Cuando 2.500 empresas abandonan Cataluña, no es la mejor forma de llamar a una agencia"

"Me atrevo a decir que este es quizá uno de los daños directos que nos ha podido llevar el independentismo a Cataluña, pero que ahora, más que nunca, todos juntos tenemos que trabajar unidos para continuar en este gran proyecto que es Europa y que es España", ha declarado a la prensa en Bruselas, después de que Barcelona cayera en la primera vuelta de votaciones del Consejo de Asuntos Generales de la UE.

"Realmente, la división y la segregación no nos lleva a ninguna parte. Hoy hemos visto alguno de los efectos negativos a los que nos puede llevar la división y la segregación", ha añadido, para después lanzar un mensaje de "unidad" para el futuro.

La ministra ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy "ha remado con mucha fuerza y en la misma dirección" y ha lamentado que las fuerzas independentistas no se hayan sumado con el mismo esfuerzo, aunque ha agradecido el trabajo "técnico" realizado en todo momento por las oficinas del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.

También ha apuntado que la "división social" no ha llevado "nada" a Cataluña si no es "pérdida económica". En una línea similar, el secretario de Estado para Asuntos de la UE, Jorge Toledo, que ha acompañado a Montserrat en la reunión europea, ha avisado de que situaciones en las que "2.500 empresas abandonan Cataluña, no es la mejor forma de llamar a una agencia".