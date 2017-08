Mohamed Aalla declaró que coincidía con el imán en la oración pero nunca se reunieron

Negó haber viajado a París con el A3 que estaba a su nombre

Asimismo, indicó que no le constaba si sus hermanos Said y Youssef --el primero abatido en Cambrils y el segundo muerto en la explosión de Alcanar (Tarragona)-- tenían contactos con el imán, ya que, según el abogado, los hermanos, aunque convivían en la misma casa, en la plaza Gran de Ripoll, no mantenían mucho contacto.

Al preguntársele si le sorprendía lo que habían hecho sus hermanos, Mohamed dijo: "Me sorprende, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza", siempre según el relato del letrado.