Méndez de Vigo estudiará "con mucha atención" la moción de Podemos sobre acceso a Secundaria del alumnado sordo

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido con la senadora de Podemos Pilar Lima a estudiar "con mucha atención" una moción consecuencia de interpelación que ésta presentará en el Senado para garantizar el acceso a Secundaria del alumnado sordo signante.

La senadora Lima ha indicado que la interpelación de este martes estaba planificada para el de la semana pasada, "casualmente" el día de su cumpleaños. "Yo pensaba pedirle, con audacia, que me hiciera un regalo para todo el alumnado sordo: que junto a las CCAA, una inversión adecuada en Educación y una financiación justa, aborden esta cuestión de forma urgente", ha indicado, para después añadir que espera el apoyo del resto de grupos para que salga adelante la moción, ya que "en este tema no existe la ideología".

"Aunque no sea su cumpleaños hoy, lo fue la semana pasada, tómeselo como un regalo de cumpleaños. Vamos a estudiar con mucha atención su moción y si está dentro de ese afán de consenso que todos queremos y la orientamos hacia el Pacto de Estado por la Educación sin duda alguna estaremos con ella", ha dicho Méndez de Vigo.

En este sentido, el ministro también ha respondido en tono de broma: "Lo voy a hacer mañana porque me pregunta un diputado de su grupo parlamentario y, seguramente, cuando me abucheen los otros así no lo escucharé", ha afirmado, para después agregar que, "bromas a parte", lo hará porque le interesa "ver cómo se siente uno y probablemente, sintiendo uno es más consciente de que tiene que poner todavía más énfasis y más esfuerzo para lograr ese principio de equidad en la Educación".