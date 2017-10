Méndez de Vigo se compromete a investigar "muy seriamente" los supuestos casos de adoctrinamiento en Cataluña

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha trasladado este lunes su compromiso personal para que se investigue "muy seriamente" si en Cataluña se han producido casos de adoctrinamiento y acoso de alumnos pertenecientes a familias no independentistas.

El Ministerio de Educación ha presentado tres requerimientos a la Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña sobre presuntos casos de adoctrinamiento --29 de septiembre, 6 de octubre y el pasado viernes-- que, según ha indicado Méndez de Vigo, no han sido atendidas por la administración catalana.

"Ahora que la Consellería esta ocupada por el Ministerio, me voy a ocupar de que esos requerimientos con nombres y apellidos, con centros, con profesores, se investigue si lo que se ha producido es una violación de los derechos fundamentales del niño. Me comprometo a hacerlo y lo voy a hacer", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo tiene que convocar en breve un Consejo de Ministros para abordar cuestiones técnicas relativas a la convocatoria de elecciones en Cataluña de cara al próximo día 21 de diciembre, aunque según ha indicado todavía no ha sido convocado.

De estos comicios, ha indicado, no cree que salga una mayoría independentista porque "no han podido hacerlo peor", no han podido llevar "a una situación más desastrosa" y "los ciudadanos tienen que tomar buena nota de ello".