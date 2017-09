Méndez de Vigo tacha de "desleal" anunciar "otoño calentito" en Educación y pide al PSOE que vuelva al pacto

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez del Vigo, ha calificado de "deslealtad" que el PSOE haya anunciado un "otoño calentito" en materia de Educación. "Me parece que es una deslealtad empezar a decir a la gente que va a haber un otoño calentito", ha dicho el ministro en la sesión de control del Senado en la que respondía a una interpelación del PSOE sobre los problemas que afronta el sistema educativo en el comienzo del curso escolar.

"No me parece bien", ha insistido el ministro en relación el aviso realizado recientemente por la secretaria del PSOE de Educación, Luz Martínez Seijo. No es la primera vez que el ministro muestra su sorpresa por esta afirmación, aunque en esta ocasión ha insistido en que lo considera una "deslealtad" cuando se está trabajando por un pacto por la educación. Por ello, ha pedido a los socialistas que "vuelvan, que sigan en el Pacto".