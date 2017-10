Medio Ambiente ultima un plan de actuación forestal para luchar contra los incendios y prevenirlos

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha anunciado que su departamento ultima un Plan de Actuación Forestal para luchar contra los incendios forestales y sus causas.

"En breve presentaremos nuevas medidas", ha añadido la ministra que, en todo caso, ha valorado la política de extinción de incendios que "no se improvisa" y que ha sido desarrollada a lo largo de los años y décadas, pero considera que "el gran debate" en materia de incendios no está en quién los apaga, sino en quien enciende el fuego.

En este sentido y en relación con los incendios acaecidos entre el 12 y el 15 de octubre fundamentalmente en Galicia, pero también en Asturias y Castilla y León, así como en el vecino Portugal, García Tejerina opina que el término "incendiario" es una palabra "muy suave" que no refleja la "carga de criminalidad" que conlleva.

Por ello, considera que la política forestal es "muy importante" pero ha apelado a ser "muy rigurosos" con los mensajes dirigidos contra algunas especies forestales y en particular contra el eucalipto, que solo ocupa el 0,17 por ciento del territorio de Orense, la provincia con más incendios.

En todo caso, ha conminado a la sociedad a colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que quienes provocan los incendios con "intencionalidad y dolo" no se sientan impunes, al tiempo que ha trasladado su pesar por los afectados por los incendios forestales de este mes de octubre en el noroeste de España y al vecino Portugal y en especial por las víctimas.

Finalmente, ha recordado en que el 95 por ciento de los incendios se deben al hombre y que de estos, la mitad son intencionados, de modo que opina que "de nada sirve" hacer una política forestal si a las 3.00 de la mañana se prenden tres focos o 90 incendios dentro de la ciudad de Vigo. "Eso no depende de la política forestal. Al alcalde de Vigo no hay que exigirle política forestal cuando la mayor parte de los incendios no se produjeron de forma natural", ha defendido.