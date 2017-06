La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a siete sociedades científicas y asociaciones de pacientes, pide a las comunidades autónomas que se comprometan a garantizar el uso de los nuevos fármacos de la hepatitis C en todos los pacientes, con independencia de la gravedad de su enfermedad, y que se comprometan a contemplar esta decisión en sus presupuestos.

No obstante, consideran que esta decisión debe acompañarse de un compromiso económico "de modo que se avance con equidad en la extensión del tratamiento a todos los grados de fibrosis".

En particular, la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) considera especialmente relevantes el desarrollo de planes específicos de eliminación de la hepatitis C en instituciones penitenciarias y pacientes con adicciones, grupos de riesgo principales en los que resulta necesario la extensión de programas de cribado que permitan avanzar en el diagnóstico de las personas que están infectadas y no lo saben.