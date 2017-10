María del Mar Bonet ve con "angustia" lo que sucede, muestra su "solidaridad con los heridos" y defiende el voto

La cantautora María del Mar Bonet ha expresado este jueves su "sentimiento de angustia por lo que está pasando" en Cataluña, además de mostrar su "absoluta solidaridad con la gente que ha resultado herida" en el desarrollo del 1 de Octubre y de defender el "derecho universal" al voto. "No se puede prohibir a nadie votar", ha dicho.

"Mi madre era catalana. Toda mi familia se parte en dos, de Mallorca y de Cataluña. Yo he pasado 50 años de mi vida en Cataluña y creo que no podría ser lo que soy si no hubiera vivido en Cataluña y sacado mis primeros discos de la mano de 'Els Setze Jutges'", ha manifestado.