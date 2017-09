Madrid acoge este fin de semana tres protestas contra el referéndum de independencia y otras tres a favor

El centro de la capital acoge este fin de semana tres concentraciones contra el referéndum ilegal de independencia catalana y por la unidad de España y otras tres a favor del llamado derecho a decidir y "contra la represión".

La primera protesta tendrá lugar mañana sábado a las 11 horas en la calle Sombrerete, en el madrileño barrio de Lavapiés. Ha sido convocada por un particular bajo el lema 'En defensa del derecho a decidir, la democracia y las libertades'.

Una hora más tarde la Coordinadora 25S y la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir apoyan una concentración en la plaza de la Corrala, también en Lavapiés, bajo el lema 'Madrid abraza a Cataluña'. Este protesta es la única de las seis que no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, han confirmado a Europa Press fuentes del departamento gubernamental.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, afirmó ayer que todas esas manifestaciones "estarán cubiertas por la Policía Nacional" y espera que transcurran con "normalidad como deben ser". "No se si se trata de radicales", indicó al ser preguntada por los periodistas por los periodistas durante la inauguración del año judicial madrileño.

La representante del Gobierno central en Madrid que no haya violencia, y ha sostenido que los españoles y "los que no se sienten españoles" deben comportarse "con la suficiente madurez para tratar de resolver las cosas sin violencia", ya que "no es la solución"