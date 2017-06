estaba de vacaciones durante un fin de semana con amigas cuando murió al caer de la décima planta del edificio de Apartamentos Payma. No está claro por qué la joven, de 27 años, de Livingston, en Escocia, acabó en esa habitación donde se hospedaban cinco hombres británicos, informa The Mirror

Brian Curry, padre de Kirsty, señala que "para ayudarnos a llegar a la verdad sobre lo que le pasó a Kirsty, estamos interesados en rastrear a las personas que se encontraban en el Hotel Presidente en Benidorm el fin de semana del 28 y 29 de abril". El ex detective David Swindle trabaja con la familia y un abogado español en la búsqueda de testigos. Swindle explica el interés de la familia en el Hotel Presidente: “El Hotel Presidente da directamente a los apartamentos donde Kirsty murió. Sabemos que la mayoría de los residentes son gente mayor. Algunos de ellos podrían no usar redes sociales y podrían no haberse enterado de la petición de la familia”.