La Justicia alemana niega a unos padres el acceso al Facebook de su hija fallecida

El fallo va en contra de la decisión tomada en una sentencia inicial por el tribunal regional en 2015, en la que se planteaban nuevas cuestiones sobre la herencia digital y el derecho a gestionar la presencia en línea y la propiedad intelectual de una persona fallecida, informa The Guardian Antes de la sentencia, Facebook y los padres de la niña, cuya identidad no se ha hecho pública, se reservaron, en caso de una perder,ante la corte federal de justicia de Alemania en Karlsruhe. El juez dijo que eran libres de hacerlo, pero los padres no han confirmado que es lo que van a hacer.Los padres están desesperados ya que sólo quieren saber si la muerte de su hija fue un suicidio y si, en ese caso, pudo ser consecuencia de un acoso por internet. Tan sólo piden tener acceso a los chats que podría haber tenido su hija y así poder aportar una pista sobre la causa de la muerte tan inesperada de su pequeña.La chica había informado a su madre de los detalles de acceso a su cuenta cuando tenía 14 años, pero la compañía, después de saber que la joven había fallecido por uno de sus amigos en Facebook,. Esto significa que las imágenes y publicaciones de la niña permanecían visibles, pero ya no era posible acceder a la cuenta.