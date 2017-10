Intervienen 2.650 kilos de un precursor químico y una máquina para fabricar 20 millones de pastillas de éxtasis

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 2.650 kilos de glicidato de PMK, un precursor químico con el que se podían haber fabricado 20 millones de pastillas de éxtasis (MDMA) de máxima pureza, por lo que se trata de una de las mayores incautaciones de este precursor de las realizadas en Europa hasta la fecha.

Los investigadores interceptaron varios envíos que, una vez analizados, comprobaron que se trataba de glicidato de PMK, por lo que fueron paralizados y no se entregaron a sus destinatarios finales. La cantidad incautada en el transcurso de las investigaciones superaba los 2.650 kilos.

Según ha explicado el jefe de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Barajas, esta sustancia no tiene utilidad farmacéutica y sólo sirve para hacer droga a través de la modificación química de una molécula. No obstante, no es una sustancia prohibida ni catalogada fiscalmente como ilícita en España, y sí en otros lugares de Europa.