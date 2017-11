Inicia un debate al publicar que su marido lleva a su hija al baño de mujeres

La publicación de una mujer en un foro llamado Mumsnet en el que cuenta que su marido y ella no están de acuerdo sobre si es adecuado que el padre lleve a su hija de cuatro años alha provocado posturas enfrentadas. Algunos miembros delestuvieron de acuerdo con que "los hombres adultos nunca deberían estar en baños de mujeres", mientras que otros tenían más simpatía y dijeron que podían entender que el padre no quisiese llevar a la niña al baño de hombres.

Un usuario escribió: “Su marido nunca debería entrar en el baño de mujeres. Si yo le viese le echaría , independientemente del lugar público en que me encuentre”. Otra mujer agregó: "Mi marido nunca haría eso y nunca he visto a un hombre hacerlo. Personalmente creo que es extraño que un hombre entre en el baño de mujeres".

Mientras tanto, otros simpatizaban más con el marido, con una sola escritura: "Los baños de hombres no son adecuados para niñas pequeñas. Yo no querría que mi hija entrase allí”. Otro agregó: "He visto hombres haciendo esto, no me molesta para nada, puedo entender que no quieran llevar a sus hijas a los baños de hombres cuando hay gente que usa el urinario".