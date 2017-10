Ingenieros de Montes apuntan a razones múltiples y sin conexión en la ola de fuegos que afecta al noroeste

Los ingenieros de montes consideran que sería "más fácil" luchar contra los incendios forestales si se tratara de "una trama organizada" que luchar contra un conjunto temporal de incendios "individuales" y sin, al parecer, conexión entre ellos y que se deben probablemente a una cultura del fuego "inmemorial" en el noroeste de la Península Ibérica.

Así lo considera el decano autonómico del Colegio de Ingenieros de Montes en Galicia, Juan Picos, que ha señalado a Europa Press que la razón por la que aparecen los fuegos en el noroeste es "múltiple" y que lo normal es que "no haya conexión entre los diferentes fuegos".

En este contexto, opina que la conexión de los 200 fuegos registrados en este fin de semana ha sido "temporal" salvo que las investigaciones digan lo contrario y afirma que "no hay una trama organizada", un supuesto que "se ha investigado muchas veces y siempre se ha descartado".

Por ello, insta a "perseguir" a quien queme "una sola hojarasca", a luchar contra las negligencias y tratar de frenar el mal uso del fuego. Además, ha observado que en el noroeste de la Península, también en el norte de Portugal, no hay una gran diferencia en el uso del fuego "desde tiempos prehistóricos", ya que en estas zonas se usa el fuego como herramienta de gestión del monte y la cultura del fuego sigue "muy asentada".

Por ello, ante la "convivencia íntima del fuego en Galicai desde tiempos inmemoriales" sumado a la coincidencia de vientos y temperaturas muy altas admite que "se puede generar un escenario de catástrofe" y aunque no descarta "gente con mala intención" piensa que no ha habido un uso del fuego coordinado.

"No, esto son prácticas individuales que no tienen exculpación posible. La mayoría de las veces no tienen consecuencias, pero se juega permanentemente a la ruleta en áreas con crecimiento excesivo de vegetación y cuando todos los factores se alinéan esto crece de forma exponencial", ha sentenciado.