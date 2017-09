Imputado por estafar al menos a diez turistas en el alquiler de balcones para ver encierros de San Fermín

Cobraba dinero por adelantado a través de una web y llegado el día no ofrecía el servicio contratado

El total de dinero estafado rondaría los 3.000 euros, sumadas las cantidades entregadas por los servicios de balcones y entradas que no se produjeron, aunque no se descarta que hubiera más víctimas que no han denunciado por su procedencia foránea.