La Guardia Civil y Disney han presentado, este viernes 16 de junio en el Colegio Santa María de Yermo de Madrid, el primer ciclo formativo de una campaña de educación vial para escolares, con el objetivo de concienciar a los niños y a sus familias sobre la importancia de tomar todas las precauciones necesarias tanto en carreteras como en vías urbanas. La campaña tendrá lugar durante el curso escolar 2017/2018 con el propósito de llegar a unos 20.000 niños de toda España.

En declaraciones a los medios, el director de marketing de Disney, José Guila, ha explicado que esta actividad forma parte un acuerdo entre la Guardia Civil y The Walt Disney Company que se formalizó en 2014, mediante el que la compañía de entretenimiento cede la imagen de esta serie de Mickey para que los mensajes de educación vial lleguen a los niños de una manera más "efectiva y divertida".

Al finalizar la jornada, tres alumnos de tercero de primaria del colegio ya citado, Unai, Marina y Hugo, han expresado a Europa Press su "entusiasmo" por lo aprendido en la misma. "He aprendido que no puedo molestar al conductor mientras conduce, antes lo hacía pero ya no lo haré más", ha señalado Unai. Por su parte, Marina ha relatado entre risas que ella siempre "hace equilibrios en el bordillo de la acera", pero que a partir de ahora "hará caso a la Guardia Civil" por que "es muy buena y ayuda mucho a la gente".