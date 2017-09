Greenpeace denuncia que Colhogar y Tempo destruyen el bosque boreal europeo para hacer para hacer papel higiénico

Essity está en contacto con la ONG y asegura que con FSC está tratando de determinar cómo incluir los paisajes forestales en la certificación

"Essity es uno de los líderes en la producción de papel higiénico y pañuelos y no demuestra su liderazgo destruyendo los bosques boreales del mundo", ha añadido Soto.

Asimismo, afirma que utilizan en su producción fibra de madera procedente tanto de fibra recuperada (reciclada) como de fibra virgen y que toda la que utilizan en sus productos cuenta con la certificación Forest Stewarsdhip Council (FSC) o la del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o bien cumple con los estándares de madera controlada del FSC para bosques gestionados de forma responsable.