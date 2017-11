El Gobierno no es partidario de exámenes no eliminatorios en oposiciones docentes como piden sindicatos y varias CCAA

EUROPA PRESS

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no es partidario de que los exámenes de las oposiciones docentes no sean eliminatorios, tal y como piden varios sindicatos y comunidades autónomas, pero ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para ver si esta posibilidad es viable o no.

Así lo ha indicado a Europa Press el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Marco Aurelio Rando, tras la Comisión General de Educación, celebrada este lunes 27 de noviembre, a la que han asistido los directores generales de las comunidades autónomas.

Este encuentro con los responsables autonómicos se ha producido tres días después de la Mesa Sectorial de los sindicatos, y en ella algunas comunidades ha solicitado la suspensión del carácter eliminatorio de las pruebas. Sin embargo, para el responsable ministerial que sean eliminatorias "responde a criterios de calidad en el acceso" y a los "principios de mérito y capacidad".

Además, ha señalado que aunque haya varias autonomías que insistan en esta posición sindical, el Ministerio de Educación tiene que estudiar si jurídicamente esto es posible, pues, según ha advertido, es una "cuestión de igualdad" porque así se hace en el resto de administraciones públicas.

Asimismo, ha señalado que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha aceptado las peticiones de ampliar los temas a elegir o el peso de la experiencia profesional --10 años--, o que el peso de la fase de oposición y concurso sea del 60 y el 40 por ciento, respectivamente.

En cuanto a las plazas convocadas por ahora, Rando ha indicado que la práctica totalidad de las administraciones autonómicas no ha cerrado su mesa de negociación con los sindicatos, de manera que el ministerio no puede hacer una estimación: "Casi todas están negociándolas todavía".