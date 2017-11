El Gobierno está haciendo "todo cuanto está en su mano" para que Barcelona obtenga la sede de la EMA

El ministro Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha admitido que el Gobierno está haciendo "todo cuanto está en su mano" para que Barcelona acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés).

No obstante, como ya reconocía la semana pasada, ha reiterado que la situación de Cataluña no ayuda a la candidatura. "Está claro que los últimos acontecimientos, la inseguridad creada, las empresas que se van y la proclamación de repúblicas con vulneración del orden constitucional no ayuda en absoluto a la candidatura", ha advertido.