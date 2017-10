El Gobierno señala que las "dudas" sobre el 'Masitinib' impiden su uso compasivo con enfermos de ELA

Dice al PSOE que esta enfermedad rara provoca más de 900 muertes anuales y aparecen uno o dos casos nuevos cada año por cada 100.000 habitantes

Ante esta última cuestión, el Gobierno ha respondido que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la mencionada suspensión en Europa de todos los estudios con Masitinib, añadiendo el Ejecutivo que "el uso compasivo de medicamentos en investigación no debería competir con los ensayos clínicos que proporcionan conocimiento de mejor calidad, si no complementarlos en aquellos pacientes que no pueden entrar en el ensayo clínico".