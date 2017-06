El alcalde de Getxo (Vizcaya), Imanol Landa, ha mostrado su pesar por el accidente ocurrido este miércoles en la explanada de acceso a la Casa Consistorial, donde han resultado heridas tres escolares. Landa ha lamentado lo ocurrido y ha deseado la "pronta recuperación" de las menores, que se encuentran "debidamente atendidas".

"He estado en contacto con las familias de las niñas, a quienes les he transmitido mi pesar por este desafortunado accidente, y les he trasladado todo mi apoyo para lo que pudieran necesitar", ha dicho el alcalde en un comunicado. Asimismo, ha lamentado "profundamente" que lo que iba a ser un acto de reconocimiento y agradecimiento por la labor realizada por estos escolares "se haya convertido en un desdichado incidente".