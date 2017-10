Fundación Alicia y Guillermo, ONG de ayuda a mayores nacida de la 'última voluntad' de su promotora Francisca García

La Fundación Alicia y Guillermo es una organización sin ánimo de lucro que nació a finales de 2013 para dar cumplimiento a 'la última voluntad' de su promotora, Francisca García Rodríguez, expresada en su testamento: la atención a las personas mayores, como rememora a Europa Press su directora ejecutiva, Lola Carbonell.

"Todo empezó hace más de 25 años --recuerda--. Finalmente, Francisca se fue a una residencia y yo me fui involucrando cada vez más en su vida. Digamos que nos adoptamos mutuamente porque para ella yo era la hija que perdió y para mí la madre que tenía a más de 400 kilómetros. Tuvimos una gran sintonía".

En este punto, Carbonell precisa que uno de los hijos, Guillermo, tenía una deficiencia por lo que su madre siempre quiso conseguir dinero para que su hija Alicia le pudiera cuidar cuando ella no estuviese en vida. "Sin embargo, Alicia falleció y Guillermo estuvo en varias instituciones ya que su madre no podía hacerse cargo de él y finalmente el hijo falleció", recuerda.

Carbonell, que define a García Rodrígez como "una mujer bastante adelantada a su tiempo", señala que fue así cómo la madre reunió una cantidad de dinero que finalmente no se usó en su totalidad por lo que le aconsejó que se donara a alguna causa "para que no se perdiera". Y con esa idea, entre las dos idearon la puesta en marcha de esta fundación, que llevaría los nombres de los dos hijos fallecidos, en noviembre de 2013, después de que en julio de ese año muriera García.

La directora ejecutiva de la institución explica que pudo hacerse cargo de la misma porque en el banco en el que trabajaba hubo un ERE y se acogió a una baja indemnizada. "Me dije que era como el tren que pasa por mi puerta, fue un riesgo que asumí pero es que estaba claro que no podía hacer las dos cosas", reconoce.

"Partíamos de cero, porque no sabíamos nada del Tercer Sector --prosigue--. Ahora hemos ido aprendiendo pero he entendido que, como dice la frase, ser feliz no es hacer lo que te gusta sino que te guste lo que haces".