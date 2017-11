Fundación Adecco lanza 'El consultor del buen rollo' con 'El Langui', a favor de integración laboral de discapacitados

La Fundación Adecco ha presentado la campaña 'El consultor del buen rollo', protagonizada por Juan Manuel Montilla, 'El Langui', con la que busca promover la integración laboral de personas con discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.

"Yo no he elegido tener discapacidad, sencillamente la tengo. No soy mejor ni peor que nadie, pero por suerte he podido demostrar mi talento y vivir de ello. Mi caso es excepcional porque lo normal es que a las personas con discapacidad se les pongan dificultades para muchas cosas, puede que no tan crudas como representamos en el vídeo, pero la realidad siempre supera a la ficción", declara 'El Langui'.