Ferran Adrià: "Es el momento de exigir a la Unión Europea que medie" ante la situación en Cataluña

El chef Ferran Adrià ha manifestado este martes, respecto a la situación que se vive en Cataluña y al desarrollo del 1 de Octubre, que "es el momento de exigir a la Unión Europea que medie" en este proceso. Así, ha defendido que se elija a "ocho o diez personas de países diferentes" del ámbito europeo y que "medien en este problema" para lograr una salida.

"Yo soy Europa. Yo luché por querer ser Europa y Europa tiene que estar como mediador. Si no, por qué vamos a estar en Europa", ha planteado Adrià.

En este sentido, el chef ha señalado que "no vale --decir-- que no se ha hecho nunca" esto y ha instado a iniciar una mediación desde el ámbito europeo. "Muchas cosas no se han hecho nunca, pues que lo hagan por primera vez", ha dicho.