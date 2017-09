Fernando de Haro, autor de 'El Islam en el siglo XXI': "Confundir Islam con yihadismo es fruto de la ignorancia"

El periodista Fernando de Haro, autor de 'El Islam en el siglo XXI' (Ediciones Encuentro), ha atribuido al desconocimiento del Islam los ataques a musulmanes y pintadas en mezquitas en España tras los atentados de Barcelona y Cambrils y ha subrayado que "confundir" Islam con terrorismo yihadista es "fruto de la ignorancia".

"La islamofobia es fruto de dos elementos: ignorancia y miedo al otro. Confundir Islam con yihadismo es fruto de la ignorancia", ha precisado De Haro en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha lamentado que "se están levantando muros en la sociedad". "Como tenemos identidades débiles, no pertenencias sólidas, el otro nos da miedo, sea musulmán, cristiano o ateo", ha añadido.

En este sentido, el periodista conversa con Samir Khalil en su libro sobre un debate en Francia en el que Olivier Roy sostuvo que el yihadismo europeo no es consecuencia de una pertenencia al Islam sino de un nihilismo que primero se radicaliza y luego proporciona un barniz de islamismo. Después de escuchar a Khalil y Roy, De Haro concluye que este terrorismo "no es una expresión religiosa" sino "un nihilismo que toma como pretexto ciertos pasajes del Islam".

En este contexto, De Haro considera que el desafío del Islam en la Europa del siglo XXI es conseguir "transmitir" y llegar a los jóvenes y que "no se genere ese vacío". "En el choque entre Islam y modernidad, muchas veces la transmisión de la fe no se produce y estos chicos se radicalizan porque su pertenencia al Islam hace mucho tiempo que desapareció. No ha sido un exceso de religión sino una carencia de una verdadera experiencia religiosa lo que les ha radicalizado", puntualiza.