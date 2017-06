Especialistas del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València han participado en el estudio OlympiAD, un ensayo internacional sobre la efectividad de un fármaco en la reducción de recaída o muerte en pacientes de cáncer de mama, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Concretamente, el ensayo mostró que en pacientes tratadas con olaparib se redujo hasta un 42 por ciento el riesgo de empeoramiento de la enfermedad o muerte, frente a aquellas que recibieron quimioterapia. Estos resultados se han publicado en la revista The New England Journal of Medicine.