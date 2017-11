La FAD avisa de que si la nueva ley del alcohol es sólo represiva no solucionará el problema de alcoholismo en menores

El director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), José Ignacio Calderón, ha avisado este lunes de que si la nueva ley del alcohol, que está elaborando el Gobierno, es sólo "represiva" no solucionará el problema de "salud pública" que supone el consumo de bebidas alcohólicas entre los menores.

"La ley tiene que tener, además del análisis técnico, la implicación máxima de todos los segmentos de la clase política y social. Tiene que ser una normativa que se mueva en el camino de la solución, pero no sólo en el de la represión porque por sí sola no funciona", ha detallado el director general de la FAD.

"El alcohol no es una droga porque la visión esperpéntica que tienen las drogas y los que las utilizan, se ven como personas marginales o delincuentes, no encaja con estas bebidas porque están integradas en la cultura familiar. De hecho, hasta hace poco tiempo no se ha empezado a hablar sobre este consumo que es ya un problema de salud pública", ha enfatizado.

"Desde la FAD sabemos que los proyectos vitales son fundamentales y que los jóvenes que no los tienen son más vulnerables y más difíciles de convencer de que determinas conductas, como el consumo de drogas o de alcohol, no son buenas. Además, con la crisis económica y el paro los jóvenes se han empezado a colectivizar y a decir 'no me ralle más porque usted no me da nada' y, por ello, es importante que comencemos a entender las conductas que están manteniendo los adolescentes para intentar abordarles", ha detallado.