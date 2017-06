El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que haga los "esfuerzos necesarios" para negociar los precios de los medicamentos para la hepatitis C, ya que critica que, actualmente, son "abusivos".

Antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el consejero ha indicado que, entre los puntos del día, se encuentra la actualización del Plan de la Hepatitis C y, en este sentido, ha recalcado que no se debe permitir que la industria farmacéutica siga con estos precios. En su opinión, ésta tendría que hacer "un gesto para que podamos tratar de forma universal a todos estos pacientes, quienes no dudo que tengan que ser tratados".