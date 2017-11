Expertos avisan de que la resistencia bacteriana a los antimicrobianos exige soluciones "rápidas y globales"

Expertos en Microbiología, reunidos en la Reunión Anual de la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS), han avisado de que la resistencia bacteriana a los antimicrobianos exige soluciones "rápidas y globales" tanto a nivel institucional como de los sistemas sanitarios.

"Hay que tener claro que la multirresistencia mata personas. Esto no es un problema marginal, al contrario, va en aumento", ha enfatizado el experto, para recalcar que la limitación de los recursos terapéuticos requiere la apuesta por nuevos tratamientos efectivos frente a estas infecciones.

"Basar todo el desarrollo tecnológico únicamente en el diseño y síntesis de nuevos antibióticos no es la solución más idónea, aunque ello no quiera decir que no se necesiten nuevos antibióticos en algunas situaciones", ha añadido.