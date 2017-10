Experto avisa de que los médicos de AP no están "suficientemente formados" en el manejo del 'Big Data'

Una actitud que ha criticado al recordar que en poco tiempo los pacientes tendrán el genoma secuenciado y acudirán a las consultas con complejas tramas de datos medidos por sensores, en las que será necesario utilizar el 'Big Data' para atenderlas.

El neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y experto en 'Big Data' e Inteligencia Artificial, Ignacio Hernández Medrano, ha avisado de que los médicos de Atención Primaria (AP) no están "suficientemente formados" en el manejo del 'Big Data' ya que suelen pensar que "es accesorio".

Una de las herramientas digitales que ya se utilizan en la rutina clínica es la 'receta' de webs. "Las webs tienen información útil que frecuentemente no tenemos tiempo de dar en la consulta. Además, si no orientamos, los pacientes acceden a cualquier otra fuente de información, con el riesgo de que acaben en lugares donde se dicen cosas que no tienen la necesaria rigurosidad científica", ha zanjado.