Exdelegados del Gobierno contra la Violencia de género aplauden el Pacto, pero avisan de que solo es un punto de partida

Miguel Lorente califica la abstención de Podemos como "el error político más grave de los últimos tiempos"

Los exdelegados del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente y Blanca Hernández, han aplaudido la aprobación en el Pleno del Congreso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero consideran que la lucha contra esta lacra, que se ha llevado por delante más de 700 vidas en la última década, no se puede quedar en la puerta en marcha de las 213 medidas acordadas.

En declaraciones a Europa Press, el primer Delegado del Gobierno en esta materia, Miguel Lorente, ha lamentado la abstención de Unidos Podemos y ha asegurado que es el "error político más grave de los últimos tiempos". Si bien ha subrayado que este acuerdo no es suficiente para combatir el fondo del problema, como es "la normalización del machismo", sí ha asegurado que se trata de un paso más en beneficio de las mujeres que sufren violencia y sus hijos.

Pese a ello, ha insistido en dar la "bienvenida" al acuerdo y en subrayar que las iniciativas que lo contienen no son las únicas ni serán las últimas. "Esto no es un punto y final", ha afirmado, para añadir que, a partir de ahora, el Gobierno tiene que desarrollar la normativa para que se puedan aplicar las medidas pactadas y dotarlarlas de un presupuesto "para que no se queden en el mundo de los deseos".