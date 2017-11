Eurodiputados piden test de ADN gratuitos y un fiscal especial para resolver los casos de 'bebés robados' en España

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, 22 de noviembre, una serie de recomendaciones para resolver los casos de 'bebés robados' en España que contemplan, entre otras cuestiones, la creación de un banco público de AND para verificar la identidad de posibles víctimas y un fiscal especial.

Así, en cuanto a la creación de un banco público de AND, la Comisión Europea precisa que los test de AND deberán ser gratuitos y no requerir una orden judicial o de la fiscalía. Los eurodiputados también instan a la Fiscalía a investigar las denuncias en detalle y recomiendan el nombramiento de un fiscal especial para esta tarea, así como un grupo de jueces para investigaciones 'ad hoc'. Piden asimismo la unificación de criterios en los procedimientos judiciales para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito.