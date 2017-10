España creará un área marina protegida de cetáceos en el Mediterráneo de 46.000 km2 y ampliará el Parque de La Cabrera

España ha inscrito ocho compromisos de país en la Conferencia Our Ocean que se celebra en Malta en materia de protección de los océanos, entre los que ha anunciado este viernes su intención de declarar un área marina protegida 'Corredor de migración de cetáceos en el Mediterráneo', que tendrá una extensión de 46.000 kilómetros cuadrados, según han informado fuentes ministeriales a Europa Press.

En la reunión que se celebra en San Julián, en colaboración con la ONG Oceana, las grandes aseguradoras mundiales han patrocinado la primera declaración mundial del sector en materia de sostenibilidad de los seguros marítimos de modo que ser retirará el apoyo financiero a la pesca pirata, ilegal, no declarada y no reglamentada, que provoca miles de millones de euros en pérdidas al año y contribuye a destruir los ecosistemas marinos.

Se trata de las aseguradoras Allianz AGCS, AXA, Generali, Hanseatic Underwriters y The Shipowners' Club, cuya declaración supone el compromiso de no asegurar ni facilitar el aseguramiento a sabiendas de buques que figuren en listas negras por su participación en pesca pirata, también conocida como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).