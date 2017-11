El proyecto 'Sin límites' representará a España en el encuentro internacional 'Be The Change Celebration 2017'

EUROPA PRESS

El proyecto 'Sin límites' de inclusión social, promovido, ideado y realizado por los alumnos de 3º de la ESO del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca, representará a España en el Encuentro Internacional 'Be The Change Celebration 2017' organizado por 'Design for Change España' y que tendrá lugar en Madrid los días 10, 11 y 12 de noviembre, según han informado los organizadores.

Bajo el lema 'Tú también puedes tener un corazón sin límites', alumnos de 3º de la ESO, de entre los 15 y los 16 años, han montado varios proyectos en cooperación con los chicos de capacidades diferentes de la Fundación AVIVA de Salamanca y los mayores de la Residencia Madre de la Vera Cruz, que incluyen actividades de pintura, música y danza.

Además, los alumnos del proyecto compusieron una canción y se presentaron a un festival local, organizaron charlas y debates junto a los abuelos, editaron un vídeo 'lipdub' con la canción 'No importa que llueva' de Efecto Pasillo e involucraron a padres y conocidos, consiguiendo apoyo de personalidades como Vicente del Bosque, David Meca o Miriam Díaz Aroca.

Por otro lado, la edición 2017 de 'Design for Change España' ha contado con 121 proyectos participantes de colegios de toda España, de los cuales diez fueron seleccionados en base a criterios de creatividad, empatía, implicación y motivación, aprendizaje, 'story telling' del proyecto e impacto social.

Además, al encuentro de 'Design for Change', que tiene como objetivo ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para cambiar el mundo desde su punto de vista y en su propio entorno, asistirán delegaciones de 30 países.