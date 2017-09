Empleo asegura que la brecha salarial en España está en "mínimos históricos", pero reconoce que queda "mucho por hacer"

EUROPA PRESS

La ministra defiende sus medidas por la conciliación y el PSOE dice que no eliminan las cargas de la mujer del cuidado de la familia

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que la brecha salarial en España se encuentra en "mínimos históricos" después de conocer los últimos datos de Eurostat que recogen "una bajada de cuatro puntos desde 2012" en este aspecto. Aún así, Báñez ha asegurado que el país "sigue teniendo mucho que hacer para la igualdad de oportunidades".

La ministra ha respondido así a una pregunta realizada por la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, en la que ha acusado al departamento que dirige Báñez de no ser ambicioso con las políticas de igualdad. Lastra ha denunciado que las mujeres cobran menos "en todas las ocupaciones" y "en todas las cualificaciones" lo que deriva, según ha explicado, en diferencias de sueldos de "hasta 7.000 euros" entre hombres y mujeres con una misma función.

Sin embargo, Báñez ha defendido las políticas llevadas a cabo por el Gobierno en esta materia que, según ha recordado, ha permitido "recuperar todo el empleo femenino perdido durante la crisis". "Hoy las mujeres suponen un 6 por ciento de la tasa de paro y queremos seguir sumando para que encuentren más empleo", ha declarado la ministra, quien ha invitado al PSOE ha trabajar con ellos.

También ha destacado el descenso de la brecha salarial en materia de pensiones que ha achacado, entre otras medidas, al complemento de maternidad. Según ha explicado, en dos años a reducido "en un 11 por ciento la brecha" permitiendo a las mujeres cobrar "hasta un 15 por ciento más".

Para Lastra esto no es suficiente y ha recordado la petición del PSOE, a través de un proposición no de ley, de que el Gobierno ponga en marcha una ley de igualdad salarial. "No ha llegado y creemos que no tiene intención de llegar", ha lamentado la diputada.

MEDIDAS CONCILIADORAS

Báñez también ha tenido que defender en el mismo Pleno las acciones de su departamento para mejorar en conciliación. Además de insistir en la recuperación de empleo femenino, la ministra ha señalado que se ha instaurado por primera vez el teletrabajo y ha destacado la ampliación de 8 a 12 años la reducción de jornada por cuidado de la familia y del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

"Son nuevas herramientas para que la conciliación sea una realidad", ha declarado Báñez, en defensa de unas medidas que, a la diputada socialista Rocío de Frutos, quien le ha preguntado en el Congreso sobre el tema, no están beneficiando a la mujer.

A su juicio, el hecho de que se amplíe la jornada parcial "perjudica" a quienes "tienen una carga de cuidar a la familia que no tiene el hombre" y esta situación tampoco permite, a su juicio, "que las mujeres se promocionen", pues este tipo de contrato no les deja acceder a pluses, por ejemplo. "Tres de cada cuatro horas de trabajo no remunerado lo hace la mujer", apunta De Frutos.

La socialista también ha denunciado la "presión" que las mujeres sufren en el seno de la empresa para que "los permisos no se disfruten como los establece la ley". "No podemos desarrollarnos ni laboral ni personalmente, porque no existe conciliación", ha declarado.